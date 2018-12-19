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Galatasaray 18 yaşındaki Kosovalı kaleci Flamur Gashi'yi kadrosuna kattı

Galatasaray, 18 yaşındaki Kosovalı kaleci Flamur Gashi'yi transfer etti.

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Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray, Kosova 1. Lig ekiplerinden KF Liria forması giyen 18 yaşındaki kaleci Flamur Gashi'yi kadrosuna kattı. Genç kalecinin kulübü KF Liria, resmi sosyal medya hesabından Flamur Gashi'nin Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

Kosova temsilci yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Flamur Gashi'nin Galatasaray'a transfer olduğunu ancak resmi sözleşme imzalamadan önce sarı-kırmızılı ekip ile deneme antrenmanlarına çıkacağını belirtti. Flamur Gashi, 6 Haziran 2000 Kosova doğumlu. 1.91 boyundaki genç kaleci her iki ayağını da kullanabiliyor. Futbola KF Liria altyapısında başlayan Flamur Gashi, Kosova temsilcisi ile geçtiğimiz sezon sonunda profesyonel kontrat imzaladı. Bu sezon KF Liria ile 7 maça çıkan ve kalesinde 3 gol gören Flamur Gashi, 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

(Fotomaç)

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