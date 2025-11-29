İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray 20-0 hükmen galip ilan edildi
Spor

Galatasaray 20-0 hükmen galip ilan edildi

Galatasaray, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı karşısında hükmen galip ilan edildi. Bugün oynanması gereken maçta ev sahibi ekibin ligden çekilme kararı alması sonucu sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldıklarını açıkladı.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
Galatasaray 20-0 hükmen galip ilan edildi
ABONE OL

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiğini, bugün oynanması gereken karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, müsabakanın iptal edildiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, 29 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında deplasmanda oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır."

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.