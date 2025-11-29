Galatasaray 20-0 hükmen galip ilan edildi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiğini, bugün oynanması gereken karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, müsabakanın iptal edildiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, 29 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında deplasmanda oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır."