Galatasaray 20 maç sonra ilk kez bekinden skor katkısı aldı Galatasaray, Emre Taşdemir'in asistiyle 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu. Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon Kayseri maçında gol ve asist üretmişti.