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Galatasaray 20 milyon euro'luk transfer geliriyle 4 transfer yapacak

Galatasaray 3 oyuncunun satışından gelecek 20 milyon Euro'yla 2 stoper artı 2 forvet almayı planlıyor.

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UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Galatasaray FFP gereği transfer döneminde eksi bütçeye düşmemek zorunda...

Sezon başından ders alan sarı-kırmızılı yönetim, devre arası için önceliği oyuncu satışına verdi. Rodrigues ve Maicon için Al-İttihad'la pazarlıklarda son aşamaya gelen sarı-kırmızılı kulüp, bu iki oyuncudan kasasına minimum 12.5 milyon Euro koymayı planlıyor.

Sözleşmesini uzatmayan Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli 7.5 milyon Euro.

Ozan'ın ayrılma ihtimaline göre hareket eden Galatasaray, 20 milyon Euro transfer bütçesini Ocak ayında 2 stoper artı 2 forvet takviyesine ayıracak.

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