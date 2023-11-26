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Spor

Galatasaray, 2023'teki 100. golünü bekliyor

2023 yılında 44 resmi maça çıkan Galatasaray, toplamda 99 kez fileleri havalandırdı. Sarı kırmızılı ekip yıl bitmeden bir gol daha kaydederse 100 gol barajını aşacak.

AA26 Kasım 2023 Pazar 13:21 - Güncelleme:
Galatasaray, 2023'teki 100. golünü bekliyor
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Galatasaray Futbol Takımı, resmi maçlarda bir kez daha fileleri havalandırması durumunda 2023 yılındaki 100 gole ulaşacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da yoluna hem lig hem de Avrupa'da doludizgin devam ediyor.

"Cimbom" 1 Ocak ile 25 Kasım arasında Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 44 resmi çıktı. Golcü kimliğiyle ön plana çıkan sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlarda 99 kez ağları havalandırdı.

Yılın bitimine kadar 7 resmi maç yapacak Galatasaray, bir gol daha bulması durumunda "dalya" diyecek.

- GOLLERİN 3'TE 1'İ ICARDİ'DEN

Sarı-kırmızılılarda Arjantinli yıldız Mauro Icardi, atılan 99 golün yüzde 35'ine imza attı.

"Cimbom"un bu yıl 44 resmi müsabakada kaydettiği gollere 24 farklı oyuncu ismini yazdırdı.

Geçen sezonki şampiyonlukta ve bu sezonki iyi gidişte başrolü oynayan Icardi, 2023'te takımının en golcü oyuncusu oldu. Icardi, bulunan 99 golün 35'ine imza attı.

Arjantinli santrforu 9 golle Kerem Aktürkoğlu ve 8 golü olan Dries Mertens takip etti.

FutbolcuGol sayısı
Mauro Icardi35
Kerem Aktürkoğlu9
Dries Mertens8
Wilfried Zaha6
Serigo Oliveira, Nicolo Zaniolo5
Abdülkerim Bardakcı, Milot Rashica4
Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Barış Alper Yılmaz, Bafetimbi Gomis, Juan Mata2
Angelino, Cedric Bakambu, Tete, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Leo Dubois, Yunus Akgün, Kaan Ayhan1

Not: Galatasaray'ın hükmen kazandığı 2 maçtaki 6 gol istatistiklerde yer almamıştır.

Not: Sarı-kırmızılıların 2 golünü rakip futbolcular kendi kalesine attı.

SADECE 6 KEZ MAĞLUP OLDU

Galatasaray, 2023 yılında yaptığı 44 resmi müsabakada sadece 6 kez yenildi.

Sarı-kırmızılılar, yapılan 44 maçın 34'ünden galibiyetle ayrılarak önemli bir performans sergiledi. Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu dönemde 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'deki 32 müsabakada 27 galibiyet alan Galatasaray, 2 beraberlik, 3 yenilgi gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 10 mücadelede 6 galibiyet elde eden "Cimbom" ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yaptığı 2 maçtan ise birer galibiyet ve mağlubiyetle ayrıldı.

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