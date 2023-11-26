Galatasaray, 2023'teki 100. golünü bekliyor

Galatasaray Futbol Takımı, resmi maçlarda bir kez daha fileleri havalandırması durumunda 2023 yılındaki 100 gole ulaşacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da yoluna hem lig hem de Avrupa'da doludizgin devam ediyor.

"Cimbom" 1 Ocak ile 25 Kasım arasında Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 44 resmi çıktı. Golcü kimliğiyle ön plana çıkan sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlarda 99 kez ağları havalandırdı.

Yılın bitimine kadar 7 resmi maç yapacak Galatasaray, bir gol daha bulması durumunda "dalya" diyecek.

- GOLLERİN 3'TE 1'İ ICARDİ'DEN



Sarı-kırmızılılarda Arjantinli yıldız Mauro Icardi, atılan 99 golün yüzde 35'ine imza attı.

"Cimbom"un bu yıl 44 resmi müsabakada kaydettiği gollere 24 farklı oyuncu ismini yazdırdı.

Geçen sezonki şampiyonlukta ve bu sezonki iyi gidişte başrolü oynayan Icardi, 2023'te takımının en golcü oyuncusu oldu. Icardi, bulunan 99 golün 35'ine imza attı.

Arjantinli santrforu 9 golle Kerem Aktürkoğlu ve 8 golü olan Dries Mertens takip etti.

Futbolcu Gol sayısı Mauro Icardi 35 Kerem Aktürkoğlu 9 Dries Mertens 8 Wilfried Zaha 6 Serigo Oliveira, Nicolo Zaniolo 5 Abdülkerim Bardakcı, Milot Rashica 4 Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Barış Alper Yılmaz, Bafetimbi Gomis, Juan Mata 2 Angelino, Cedric Bakambu, Tete, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Leo Dubois, Yunus Akgün, Kaan Ayhan 1

Not: Galatasaray'ın hükmen kazandığı 2 maçtaki 6 gol istatistiklerde yer almamıştır.

Not: Sarı-kırmızılıların 2 golünü rakip futbolcular kendi kalesine attı.

SADECE 6 KEZ MAĞLUP OLDU



Galatasaray, 2023 yılında yaptığı 44 resmi müsabakada sadece 6 kez yenildi.

Sarı-kırmızılılar, yapılan 44 maçın 34'ünden galibiyetle ayrılarak önemli bir performans sergiledi. Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu dönemde 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'deki 32 müsabakada 27 galibiyet alan Galatasaray, 2 beraberlik, 3 yenilgi gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 10 mücadelede 6 galibiyet elde eden "Cimbom" ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yaptığı 2 maçtan ise birer galibiyet ve mağlubiyetle ayrıldı.