Galatasaray, 2024 yılında Okan Buruk'la rekor üstüne rekor kırdı

Son 2 sezonda 2 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa zaferi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'la 2024 yılında tarihe geçen başarılar yaşadı.



102 PUANLA ŞAMPİYON OLDU

2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu.



Ligde yaptığı 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak ligin puan rekorunu kırdı.

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım olma başarısı gösterdi.



Galatasaray'daki ilk sezonunda 2.44, ikinci sezonunda da 2.68 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olmayı başardı.

BİR SEZONDA EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti.



Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı.

Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.

LUCESCU'NUN REKORUNU KIRDI

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, geçen sezon Süper Lig'in 31. haftasındaki 1-0'lık Hatayspor galibiyetinin ardından Mircea Lucescu ile paylaştığı sarı-kırmızılı takımın başında sahasında üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun son 3, 2023-2024 sezonunun da Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte 16 iç saha maçından galibiyetle ayrılan Okan Buruk, Rumen teknik adamın Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada yakaladığı 18 maçlık galibiyet serisini geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2023-2024 sezonunda Pendikspor ve Sivasspor'u sahasında mağlup ederek rekoru geliştirdi.

DEPLASMANDA DA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımla 2024 yılında deplasmanda seri galibiyet rekorunun sahibi oldu.

Ligin 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek dış sahada art arda 13. galibiyetini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi oldu.

"Cimbom", sonrasında Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor'u da yenerek bu seriyi 16 galibiyete taşıdı.

ÜST ÜSTE 17 MAÇ KAZANARAK KENDİ REKORUNU KIRDI

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde geçen sezon Süper Lig tarihinde üst üste en fazla maç kazanan takım ünvanının sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon ligin 34. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek daha önce yine Okan Buruk'la kırdığı üst üste maç kazanma rekorunu 15 maça çıkardı.

"Cimbom", sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük galibiyetleriyle bu seriyi 17'ye yükseltti.

BURUK, AVRUPA LİGİ'NDE DE REKOR KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki 3-2'lik Tottenham galibiyetiyle bir rekora daha imza attı.

İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında 16. maçına çıkan Buruk, 9. galibiyetini aldı.

Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

İÇ SAHADA GOL ATMA REKORUNU GELİŞTİRDİ

Galatasaray, 2023-2024 sezonunun 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşma sonucunda sahasında çıktığı son 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

Sahasında son olarak 2022-2023 sezonun ilk haftasında 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında skor üretemeyen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında evindeki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte 92 kez meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu.

75. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK ADAM OLDU

Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75. galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı.

Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımının başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı.



Bu sürede 9 beraberlik ve 6 yenilgi gören Buruk, Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.

LİGDE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK GÖREN İSİM

Geçen sezon sonunda Galatasaray'la Süper Lig kupasını kazanan teknik direktör Okan Buruk, oyuncu ve teknik direktör olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim oldu.

Galatasaray'ın başında ikinci, teknik direktörlük kariyerinde de üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, futbolcu olarak da 7 kez lig kupasını kazandı. Okan Buruk, toplamda 10 kezle en fazla Süper Lig şampiyonluğu gören isim olma başarısı gösterdi.



Tecrübeli teknik adam, ayrıca Galatasaray tarihinde Fatih Terim ve Gündüz Kılıç ile birlikte ilk iki sezonunu şampiyon olarak geçen Türk teknik direktörler arasına da adını yazdırdı.

