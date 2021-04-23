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Spor

Galatasaray: 29 - Antalyaspor: 7

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki rekabette geride kalan 49 lig maçında, sarı kırmızıların 29-7 üstünlüğü bulunuyor.

AA23 Nisan 2021 Cuma 10:28 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 10:28
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Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 9 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.

Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 24 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 45 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.

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