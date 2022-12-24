Galatasaray ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde yarın 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 44 müsabakada Galatasaray 29, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 100 golüne, İstanbulspor 40 golle yanıt verebildi.

GALATASARAY'IN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR

Galatasaray, Süper Lig'de ev sahibi olduğu maçlarda İstanbulspor'a sadece bir kez yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'u konuk ettiği maçlarda 16 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 56 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı.

İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 44 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.