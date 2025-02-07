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Spor

Galatasaray 3 ismi kadroya dahil etti! İşte Aslan'ın yeni UEFA listesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edeceği isimleri belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA listesine Cuesta, Sallai ve Morata'yı ekledi. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 12:21 - Güncelleme:
Galatasaray 3 ismi kadroya dahil etti! İşte Aslan'ın yeni UEFA listesi
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları öncesinde Galatasaray'ın kadroya dahil ettiği isimler belli oldu.

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan ikisini yeni listeye dahil etti.

Galatasaray'a sezon başında transfer olan ancak lig aşamasında kadroya alınamayan Roland Sallai yeni kadroda yer aldı.

Ara transferde takıma katılan Alvaro Morata ve Carlos Cuesta da sarı-kırmızılıların listesine eklediği diğer isimler oldu.

Bir diğer yeni transfer Mario Lemina ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off etabında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la karşılaşacak.

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