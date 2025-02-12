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Spor

Galatasaray 327. kez Avrupa sahnesine çıkacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 327. mücadelesine çıkacak.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Galatasaray 327. kez Avrupa sahnesine çıkacak
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1956-57 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 326 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 122 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 448 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 492 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE 103. MAÇ

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 103. kez mücadele edecek.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 102 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 135 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 22 MAÇIN 19'UNDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 22 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 22 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 10'undan beraberlikle ayrıldı.

Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 2 hafta önce bu sezon Ajax'a 2-1 yenildi.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi122293162122210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi102403527165135
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam32611688122448492

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 11. sınavını verecek.

Sarı-kırmızılılar ile Hollanda temsilcileri arasında bugüne kadar 10 maç yapıldı. Söz konusu müsabakaların 2'sini kazanabilen "Cimbom", 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.

-HOLLANDA DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 6 maçta galip gelemedi.

Bu sezona kadar dış sahada PSV ile 4 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların tamamını kaybetti. Galatasaray, bu sezon ise önce AZ Alkmaar, ardından da Ajax ile deplasmanda mücadele etti.

Lig aşamasında karşılaştığı AZ Alkmaar maçından 1-1 beraberlikle dönen Galatasaray, son olarak 2 hafta önce Ajax'a 2-1 yenildi.

AZ ALKMAAR İLE İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez bu sezon eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonundaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Yarınki karşılaşma iki takım arasındaki ikinci maç olacak.

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerine karşı yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TarihOrganizasyonMaçSkor
16.09.1987Şampiyon Kulüpler KupasıPSV-Galatasaray3-0
30.09.1987Şampiyon Kulüpler KupasıGalatasaray-PSV2-0
19.09.2001Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray3-1
30.10.2001Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV2-0
18.10.2006Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV1-2
31.10.2006Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray2-0
21.07.2021Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray5-1
28.07.2021Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV1-2
28.11.2024Avrupa LigiAZ Alkmaar-Galatasaray1-1
30.01.2025Avrupa LigiAjax-Galatasaray2-1

AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 8 kez karşılaştı.

Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.

Kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile birer maç yaptı. Hollanda temsilcisi, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi, Galatasaray ile berabere kaldı.

Öte yandan Hollanda temsilcisi, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 35 maçta sadece 2 yenilgi yaşayarak iyi bir performans sergiledi. AZ Alkmaar, 23 galibiyet alırken 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

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