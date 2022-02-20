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Spor

Galatasaray: 34 - Göztepe: 12

Galatasaray - Göztepe rekabetinde 60. maç yarın oynanacak... Geride kalan 59 maçta Galatasaray'ın Göztepe'ye karşı galibiyet sayılarında 34 - 12 üstünlüğü bulunuyor.

AA20 Şubat 2022 Pazar 10:26 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 10:26
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Galatasaray ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 92-42 üstünlüğü bulunuyor.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 15-9 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 42, Göztepe ise 25 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 59 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

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