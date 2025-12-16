İSTANBUL 12°C / 5°C
Spor

Galatasaray, 5 setlik maçta kazandı

SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında ağırladığı İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti.

AA16 Aralık 2025 Salı 22:16 - Güncelleme:
Galatasaray, 5 setlik maçta kazandı
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Gökcen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Wright (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Onur Günaydı, Arslan Ekşi, Alonso, Can Koç)

İstanbul Gençlik: Sharifi, Sercan Bıdak, Mejias, Polonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat (Abdülsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Hakan Koçal)

Setler: 23-25, 25-22, 20-25, 25-21, 15-9

Süre: 144 dakika

  • Galatasaray HDI
  • İstanbul Gençlik
  • 11. Hafta maçı

