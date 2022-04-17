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Spor

Galatasaray: 5 - Yeni Malatyaspor: 2

Galatasaray - Yeni Malatyaspor rekabetinde 10. maç yarın oynanacak. Geride kalan 9 karşılaşmada Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'a karşı galibiyet sayılarında 5-2 üstünlüğü bulunuyor.

AA17 Nisan 2022 Pazar 11:35 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 11:35
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Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

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GALATASARAY SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.

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İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.

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