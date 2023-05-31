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  • Galatasaray 5. yıldızı ne zaman alacak? Galatasaray 5. yıldız kaç şampiyonlukta alınır?
Spor

Galatasaray 5. yıldızı ne zaman alacak? Galatasaray 5. yıldız kaç şampiyonlukta alınır?

Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 4-1 galip gelerek, pazar günü Nef Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğu garantiledi. Sarı-Kırmızılılar, Cumhuriyet'in 100. yılında bir kez daha şampiyonluğa erişti. Peki Galatasaray 5. yıldızı ne zaman alacak? Galatasaray 5. yıldız kaç şampiyonlukta alınır? Konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:37 - Güncelleme:
Galatasaray 5. yıldızı ne zaman alacak? Galatasaray 5. yıldız kaç şampiyonlukta alınır?
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Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bir kez daha şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-Kırmızılı takımın taraftarları, takımın logosuna 5. yıldızın ne zaman ekleneceğini merak ediyor. Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray, 2014-2015 Süper Lig sezonunda 20. şampiyonluğuna ulaşarak 4. yıldızını takmıştı. Peki Galatasaray 5. yıldız kaç şampiyonlukta alınır? Galatasaray 5. yıldızı ne zaman alacak? İşte detaylar

GALATASARAY 5. YILDIZI NE ZAMAN ALACAK?

Galatasaray, Süper Lig'deki mücadelesinde mutlu sona ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, 30 Mayıs 2023 tarihinde Ankaragücü ile oynadığı maçta 4-1 galibiyetle üstün gelerek 23. şampiyonluğunu garantiledi. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek, 23. kez şampiyon oldu.

Galatasaray, 25. şampiyonluğunu alınca Galatasaray 5. yıldızını alacak.

Galatasaray, 2023/2024 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek, aynı stratejiyi izleyecek.

GALATASARAY 5. YILDIZ KAÇ ŞAMPİYONLUKTA ALINIR?

Süper Lig'de her 5 şampiyonluğa 1 yıldız veriliyor. Galatasaray bu sene 23'üncü defa şampiyon oldu. 2 defa daha şampiyon olması durumunda Galatasaray 5. yıldızı takacak

23 şampiyonluğu olan Galatasaray'ın 4 yıldızı varken, 19 şampiyonluğu olan Fenerbahçe'nin 3 yıldızı vardır. Beşiktaş 2021 şampiyonluğu sonrası 16. zaferiyle 4. yıldıza yaklaşmıştır. Trabzonspor 1 yıldıza sahiptir ve 3 şampiyonluk daha alması halinde 2. yıldıza sahip olacaktır.

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