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Spor

Galatasaray, 5 yıldızlı yeni sezon formasını tanıttı

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formalarını tanıttı. Galatasaray'ın yeni sezonda iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar satışa da çıktı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 11:12 - Güncelleme:
Galatasaray, 5 yıldızlı yeni sezon formasını tanıttı
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğu kazanıp 5. yıldızı takan Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı.

Tanıtım filminde Mauro Icardi, Mario Lemina, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez gibi futbolcular yer aldı. Galatasaray'ın 2025-2026 sezonunda giyeceği iç saha ve deplasman formaları satışa çıkarıldı.

İşte Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği 5 yıldızlı formalar:

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