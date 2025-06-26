Galatasaray, 5 yıldızlı yeni sezon formasını tanıttı

Süper Lig'de 25. şampiyonluğu kazanıp 5. yıldızı takan Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı.
Tanıtım filminde Mauro Icardi, Mario Lemina, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez gibi futbolcular yer aldı. Galatasaray'ın 2025-2026 sezonunda giyeceği iç saha ve deplasman formaları satışa çıkarıldı.
İşte Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği 5 yıldızlı formalar:
Beş yıldız coşkusunun ritmine kendini kaptır.— GSStore (@GSStore) June 26, 2025
Beş yıldızlı 2025/26 Galatasaray İç Saha ve Deplasman formaları, şimdi satışta.#YıldızlarınAltında @pumafootball pic.twitter.com/kFxWYGxOeZ