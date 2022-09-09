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Spor

Galatasaray 6 ayrılığı duyurdu

Galatasaray, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Oğulcan Çağlayan ve Atalay Babacan ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA9 Eylül 2022 Cuma 00:03 - Güncelleme:
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Galatasaray'da Ömer Bayram, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Oğulcan Çağlayan ve Atalay Babacan'ın takımdan ayrılıkları duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 6 futbolcunun takımdan ayrılış detayları aktarıldı.

Eyüpspor ile anlaşan Ömer Bayram'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncuya kontrat fesih bedeli ödenmeyeceği ifade edildi.

Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı'nın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak MKE Ankaragücü'ne kiralandığı bildirildi. İki oyuncunun 2022-2023 sezonunda alacağı maaşın başkent ekibi tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama'nın ise bedelsiz olarak Fraport TAV Antalyaspor'a kiralandığı belirtildi. Luyindama'nın 1 milyon 50 bin avroluk maaşının 500 bin avroluk kısmının Galatasaray tarafından ödeneceği aktarıldı.

Oğulcan Çağlayan'ın da bedelsiz olarak Bitexen Giresunspor'a kiralandığı kaydedildi. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun maaşının tamamını Karadeniz ekibinin karşılayacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda genç oyuncu Atalay Babacan'ın ise Sarıyer'e kiralık olarak transferinin gerçekleştiği duyuruldu.

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