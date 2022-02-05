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Spor

Galatasaray: 7 - Alanyaspor: 3

Galatasaray - Alanyaspor rekabetinde 12. maç yarın oynanacak. Geride kalan 11 müsabakada Galatasaray'ın Alanyaspor'a karşı galibiyet sayılarında 7-3 üstünlüğü bulunuyor.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 11:47 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 11:47
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Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 11 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 13 golle yanıt verebildi.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olduğu 5 maçın 3'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, bir müsabaka ise berabere bitti.

Alanya'daki müsabakalarda takımlar 9'ar kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

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