İSTANBUL 5°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2025 Salı / 13 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0291
  • EURO
    37,1998
  • ALTIN
    3366.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray açıkladı! Frankowski'nin maliyeti belli oldu
Spor

Galatasaray açıkladı! Frankowski'nin maliyeti belli oldu

Galatasaray yeni transfer Przemyslaw Adam Frankowski'nin sözleşme şartlarını açıkladı. Sarı kırmızılılar, yarım sezon kiralama ücreti olarak Lens'e 1 milyon euro ödeyecek. Galatasaray sözleşmedeki opsiyonu kullanması halinde Fransız ekibine 7 milyon euro ödeyecek.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 00:13 - Güncelleme:
Galatasaray açıkladı! Frankowski'nin maliyeti belli oldu
ABONE OL

Galatasaray yeni transfer Przemysław Adam Frankowski'nin sözleşme şartlarını açıkladı.

Sarı kırmızılılar, yarım sezon kiralama ücreti olarak Lens'e 1 milyon euro ödeyecek. Galatasaray sözleşmedeki opsiyonu kullanması halinde Fransız ekibine 7 milyon euro ödeyecek.

Frankowski bu sezon 900 bin euro kazanacak. Opsiyonun gerçekleşmesi halinde tecrübeli futbolcu 1.7 milyon euro kazanacak.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski ve kulübü RC Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 Futbol sezonu için net 900.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli 7.000.000 eurodur. Şarta bağlı satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcunun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak ve aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir: 2025-2026 sezonu için 1.700.000 euro, 2026-2027 sezonu için 1.700.000 euro, 2027-2028 sezonu için 1.700.000 euro. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.