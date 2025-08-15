Süper Lig devi Galatasaray, kalecisi Günay Güvenç'in ve yıldız stoperi Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzattı. Sarı kırmızılı kulüp, resmi açıklamayı yaptı.GÜNAY GÜVENÇ İLE UZATILDIGalatasaray'ın Günay Güvenç açıklaması şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DAVINSON SANCHEZ İMZAYI ATTI
Galatasaray'ın Davinson Sanchez açıklaması şu şekilde;
Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.