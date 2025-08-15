İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Galatasaray açıkladı! İki imza birden

Süper Lig devi Galatasaray, kalecisi Günay Güvenç'in ve yıldız stoperi Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzattı. Sarı kırmızılı kulüp, resmi açıklamayı yaptı.

15 Ağustos 2025 Cuma 18:58
Galatasaray açıkladı! İki imza birden
Süper Lig devi Galatasaray, kalecisi Günay Güvenç'in ve yıldız stoperi Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzattı. Sarı kırmızılı kulüp, resmi açıklamayı yaptı.

GÜNAY GÜVENÇ İLE UZATILDI

Galatasaray'ın Günay Güvenç açıklaması şu şekilde:

⁠Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DAVINSON SANCHEZ İMZAYI ATTI

Galatasaray'ın Davinson Sanchez açıklaması şu şekilde;

Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

