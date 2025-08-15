Süper Lig devi Galatasaray, kalecisi Günay Güvenç'in ve yıldız stoperi Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzattı. Sarı kırmızılı kulüp, resmi açıklamayı yaptı.

Galatasaray'ın Günay Güvenç açıklaması şu şekilde:

⁠Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DAVINSON SANCHEZ İMZAYI ATTI

Galatasaray'ın Davinson Sanchez açıklaması şu şekilde;

Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.