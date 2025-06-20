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Spor

Galatasaray açıkladı! İşte Aslan'ın hazırlık maçı programı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlık maçı kamp programını açıkladı. Sarı kırmızılılar ilk hazırlık sınavını 20 Temmuz'da Admira Wacker'a karşı verecek.

Haber Merkezi20 Haziran 2025 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Galatasaray açıkladı! İşte Aslan'ın hazırlık maçı programı
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Galatasaray'ın 2025/26 sezonu öncesi hazırlıkları kapsamında, maç takvimi de belli oldu. Sarı kırmızı kulüp, oynayacağı dostluk maçlarını duyurdu.

Galatasaray'ın hazırlık maçı takvimi;

20 Temmuz 2025

Galatasaray-Admira Wacker

23 Temmuz 2025

Galatasaray-Cagliari

26 Temmuz 2025

Galatasaray-Strasbourg

2 Ağustos 2025

Galatasaray-Lazio

İŞTE G.SARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Futbol A Takımımızın, 2025-2026 sezonu öncesi Avusturya'da gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Takımımız, 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Aslanlarımız bu tarih aralığında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da iki hazırlık maçına çıkacak. Takımımız, ilk maçını 20 Temmuz'da Admira Wacker ile ikinci maçını ise 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile oynayacak.

Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek olan takımımız, Match PR organizasyonuyla düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. RAMS Park'ta oynanacak olan maçlarda takımımız, 26 Temmuz'da RC Strasbourg ile 2 Ağustos'ta ise S.S. Lazio ile karşılaşacak.

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