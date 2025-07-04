İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2025 Cuma / 9 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8945
  • EURO
    47,0809
  • ALTIN
    4275.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray açıkladı! İşte Icardi'nin dönüş tarihi
Spor

Galatasaray açıkladı! İşte Icardi'nin dönüş tarihi

Yeni sezon çalışmalarına Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanlarla başlayan Galatasaray'da Mauro Icardi takıma katılmamıştı. Arjantinli yıldızın antrenmanlara katılma tarihi açıklandı.

Haber Merkezi4 Temmuz 2025 Cuma 23:11 - Güncelleme:
Galatasaray açıkladı! İşte Icardi'nin dönüş tarihi
ABONE OL

Yeni sezon çalışmalarına Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanlarla başlayan Galatasaray'da Mauro Icardi takıma katılmamıştı. Arjantinli yıldızın antrenmanlara katılma tarihi açıklandı.

Galatasaray: "Futbolcularımızdan Mauro Icardi 6 Temmuz Pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular da 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacaklar."

6 TEMMUZ'DA GELİYOR

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Mauro Icardi, kampa 6 Temmuz'da katılacak.

TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Arjantinli yıldız, 7 Kasım'da oynanan UEFA Avrupa Ligi, lig aşaması karşılaşmasında Galatasaray'ın evinde Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanarak çapraz bağlarını koparmıştı.

O tarihten beri sakat olan Icardi'nin sorunlarına bir de ailevi sıkıntıların eklenmesiyle yıldız futbolcunun kampa katılması 6 Temmuz'u bulacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.