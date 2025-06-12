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Spor

Galatasaray açıkladı! İşte Leroy Sane'nin maliyeti

Galatasaray, transferini KAP'a bildirdiği Alman yıldız Leroy Sane'nin sözleşme şartlarını açıkladı.

Haber Merkezi12 Haziran 2025 Perşembe 19:11 - Güncelleme:
Galatasaray açıkladı! İşte Leroy Sane'nin maliyeti
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Galatasaray, İstanbul'a getirdiği ve transferini KAP'A bildirdiği Leroy Sane'yi resmen açıkladı.

Galatasaray, Alman yıldızla 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Sane'ye yıllık 9 milyon euro ödeyecek ve Alman yıldıza 3 milyon euro imza parası ödenecek.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir."

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