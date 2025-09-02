İSTANBUL 31°C / 21°C
Spor

Galatasaray açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın maliyeti

Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır için 27 milyon 500 bin Euro + KDV ödeneceğini açıkladı. İşte detaylar...

2 Eylül 2025 Salı 09:01
Galatasaray açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın maliyeti
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile yapılan anlaşmada Uğurcan Çakır için ödenecek bonservis ve oyuncunun alacağı maaşla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL, 2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL, 2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL, 2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir" denildi.

