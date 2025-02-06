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Spor

Galatasaray açıkladı! Mario Lemina'nın maliyeti belli oldu

Galatasaray, Wolverhampton'dan Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız oyuncunun maliyeti de belli oldu.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 01:08 - Güncelleme:
Galatasaray açıkladı! Mario Lemina'nın maliyeti belli oldu
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Galatasaray, Wolverhampton'dan Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım yıldız oyuncunun maliyetini de KAP'a bildirdi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 eurotransfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre; 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 1.250.000 euro, 2025-2026 sezonu için 2.500.000 euro, opsiyona bağlı olarak 2026-2027 sezonu için 2.500.000 euro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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