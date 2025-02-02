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Spor

Galatasaray açıkladı! Morata'nın maliyeti belli oldu

Galatasaray, Alvaro Morata'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Morata için transferin mali detayları da belli oldu.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 23:58 - Güncelleme:
Galatasaray açıkladı! Morata'nın maliyeti belli oldu
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Galatasaray, Alvaro Morata'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Morata için transferin mali detayları da belli oldu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 euro geçici Transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise:

2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro,

2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kiralama süresinin uzatılması halinde 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:

2026-2027 sezonu için 6.000.000 euro,

2027-2028 sezonu için 6.000.000 euro.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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