Galatasaray, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun ayrılığı sonrası elde edilecek rakamı da resmen duyurdu.

Galatasaray, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesinin 5 milyon euro karşılığında feshedildiğini ve oyuncunun 651 bin euroluk alacaklarından vazgeçtiğini duyurdu.

İşte Galatasaray'ın KAP açıklaması;

"Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 Euro tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 Euro tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir"

Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol atarken 3 asist yaptı. Yıldız oyuncu Süper Lig ve Türkiye Kupası kazandı.