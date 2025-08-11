İSTANBUL 32°C / 22°C
Spor

Galatasaray açıkladı! Oyuncu ile yollar ayrıldı

Galatasaray, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı kırmızılılar, golcü futbolcunun ayrılığı sonrası elde edilecek rakamı da resmen duyurdu.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 01:06
Galatasaray açıkladı! Oyuncu ile yollar ayrıldı
Galatasaray, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun ayrılığı sonrası elde edilecek rakamı da resmen duyurdu.

Galatasaray, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesinin 5 milyon euro karşılığında feshedildiğini ve oyuncunun 651 bin euroluk alacaklarından vazgeçtiğini duyurdu.

İşte Galatasaray'ın KAP açıklaması;

"Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 Euro tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 Euro tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir"

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol atarken 3 asist yaptı. Yıldız oyuncu Süper Lig ve Türkiye Kupası kazandı.

