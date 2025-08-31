İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

Galatasaray açıkladı! Oyuncu ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da beklenen ayrılıklardan biri açıklandı. Sarı-kırmızılılar, Elias Jelert'in satın alma opsiyonuyla Southampton'a kiralandığını açıkladı.

31 Ağustos 2025 Pazar 21:05
Galatasaray'da beklenen ayrılıklardan biri açıklandı.

Sarı-kırmızılılar, Elias Jelert'in satın alma opsiyonuyla Southampton'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited, şirketimize 300.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250.000 EUR tutarında bonus ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından şirketimize 8.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir."

