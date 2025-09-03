İSTANBUL 31°C / 22°C
Spor

Galatasaray açıkladı! Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın, Devler Ligi kadrosu belli oldu.

3 Eylül 2025 Çarşamba 19:51
Galatasaray açıkladı! Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimi yaptı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo, kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

