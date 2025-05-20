Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-Kırmızılı kulüp, kutlamaların 25 Mayıs tarihinde Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.

BİR MİLYONA YAKIN TARAFTAR

Futbol takımı, Göztepe deplasmanı dönüşü Taksim'de toplanacak ve Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'da bir milyona yakın taraftarıyla buluşacak.

GÖRSEL ŞÖLEN

Katılımın ücretsiz olacağı bu organizasyonda lazer-ışık ve drone şovlarıyla görsel şölen yaşanacak.