Galatasaray açıkladı! ''Tarihi imza''

AA 28 Mayıs 2021 Cuma 23:50 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 23:50

Sarı-kırmızı kulüpten "tarihi imza" başlığıyla yapılan açıklamada, sözleşmenin bazı detaylarına yer verilerek, "Tüm kredi borçları Türk lirasına çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden kredi borcu kalmamıştır. Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılmış, 9 yıla çıkartılmıştır. 31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise kadar anapara ödemesiz dönem olacaktır. Faiz ödemesiz dönem ve ilave nakdi kredi ile nakit akış, pandemi döneminde rahatlatılmıştır. 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacaktır." denildi.