Galatasaray - Adana Demirspor maçında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi, Avrupa basınında gündem oldu.

"SKANDAL!"

MARCA (İSPANYA): "Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip takım Adana Demirspor sahadan çekildi."

"MOURINHO MUAMELEYİ KINADI"

MARCA (İSPANYA): "Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşması, Süper Lig'deki hakemlik tartışmalarını hiç beklenmedik boyutlara taşıdı. 'The Special One' tüm sezon boyunca Galatasaray lehine olduğu iddia edilen ayrıcalıklı muameleyi kınadı."

"TARTIŞMALI KARAR"

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): "Türkiye'de skandal: Adana Demispor maçın ortasında soyunma odasına gitti! Galatasaray'ın rakibi, aleyhlerine verilen tartışmalı bir hakem kararının ardından maça devam etmeme kararı aldı"

"TÜRK FUTBOLU PARAMPARÇA"

FOOT MERCATO (FRANSA): "Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın iptal edilmesi, ülkenin büyük kulüplerinin birkaç yıldır Türk kurumlarına karşı birbirlerini yıprattığı Türkiye'de büyük yankı uyandırabilir.

Bu tamamen çılgınca olay, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Türk hakemlerine yönelik birkaç cepheden saldırısının ve büyük Türk kulüplerinin birbirlerini sırayla tüm kötülüklerle suçlayan açıklamalarının ardından özel bir bağlamda meydana geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek."

"İNANILMAZ!"

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): "Türkiye'de inanılmaz olay! Adana Galatasaray'ın penaltısının ardından sahayı terk ediyor."

"MOURINHO GÜNDEME GETİRDİ!"

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA): "Türkiye'de tam bir kaos: Galatasaray'a penaltı, Adana Demirspor'un sansasyonel tercihi!

Jose Mourinho'nun son haftalarda gündeme getirdiği tartışmaların ardından konuk ekibin kararı Süperlig'i sarstı."

"TÜRK FUTBOLUNDA SKANDAL"

AFTONBLADET (İSVEÇ): "Türk futbolunda skandal yaşanıyor. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, konuk ekibin protesto amacıyla maçı terk etmesi üzerine tatil edildi.

Fenerbahçe ise sosyal medyada rakip takıma sert çıkışlarda bulunuyor."

"FUTBOLCULARIN KAFASI KARIŞTI"

THE SUN (İNGİLTERE): "Galatasaraylı futbolcuların kafası karıştı. Türkiye Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor maçında konuk ekipteki futbolcular, aniden sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi.

Kafası karışan Galatasaraylı futbolcular da maç görevlileriyle birlikte aynı yolu izledi.

İlk yarının üzerinden yaklaşık 20 dakika geçtikten sonra stadyum anonsörü maçın tatil edildiğini doğruladı."

"PROTESTO İÇİN TERK ETTİLER"

RMC SPORT: "Türkiye'de büyük tartışma: Adana Demirsporlu oyuncular Galatasaray'ın penaltısını protesto etmek için sahayı terk etti"

"HAKEM KARARLARI YÜZÜNDEN!"

EXPRESS (ALMANYA): "Süper Lig'de skandal! Hakem kararları yüzünden Galatasaray'ın rakibi sahayı terk etti ve maç tatil edildi!"

"TÜRK FUTBOLU SAKİNLEŞMİYOR"

KICKER (ALMANYA): "Türk futbolu sakinleşmiyor. Pazar akşamı erken saatlerde Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maç, konuk takımın hakeme olan öfkesi nedeniyle tatil edilmek zorunda kaldı."

"MERTENS'İN TARTIŞMALI PENALTISI"

LE SOIR (FRANSA): "Dries Mertens'in Galatasaray'ı karşısında Adana Demirspor oyuncuları tartışmalı bir penaltının ardından sahayı terk etti."