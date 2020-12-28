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Spor

Galatasaray, Adana Demirspor'a kapılarını açtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:27
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TFF 1'inci Lig 9'uncu hafta erteleme maçında 30 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'a konuk olacak Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de ziyaret ettiği antrenmanda eski Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Aurelien Chedjou ve kiralık olarak Adana ekibinde yer alan Yunus Akgün, deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da Fatih Terim ile istişarede bulundu.

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