Galatasaray, Afyon Belediyespor'dan fark yedi

DHA 12 Aralık 2020 Cumartesi 17:43 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 17:43

Maça iyi başlayan Afyon Belediye, ilk çeyreği yarısında farkı çift hanelere çıkardı ve çeyreği 33-20 önde tamamladı. İkinci çeyreğe de etkili başlayan Afyon Belediye oldu. Çeyreğin ilk 5 dakikasında farkı koruyan Afyon Belediye, çeyrek sonuna doğru gerilerken Galatasaray da farkı kapattı. Galatasaray 22 sayı farkı çeyrek sonuna kadar 10 sayıya çekmeyi başardı. Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray oldu. 10 sayılık farkı kapatan Galatasaray üçüncü çeyrekte ilk kez eşitliği yakaladı. 63-63 ile oluşan eşitlik sonunda Galatasaray çeyrek sonunda1 sayı üstünlüğü yakaladı ve 67-68 ile son çeyreğe önde başladı. Son çeyreğe hızlı başlayan Afyon Belediye oldu. Öne geçen Afyon Belediye, farkı tekrar açmaya başladı. Afyon Belediye son çeyreğin ilk 4 buçuk dakikasında farkı 5'e çıkardı (77-72). Son 3.20 dakika kala Afyon Belediye farkı 9 sayıya çıkardı: 85-76. Son bölümde Galatasaray dirense de üstünlük el değiştirmedi ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Galatasaray'ı 97-80 mağlup etti.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Sinem Tetik

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Wright 27, Saldivar 19, Egemen Güven 6, Leissener 14, Macura 21, Berke Aygündüz, Harun Apaydın, Kairys 10, Sinan Sağlam

GALATASARAY: Alextyus 19, Macon JR 9, Barış Ermiş 4, Motum 14, Göksenin Köksal 7, Hunter 3, Yiğit Arslan 14, Eray Aydoğan 2, Berke Atar 3, Williams 5, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz

1. PERİYOT: 33-20

DEVRE: 55-45

3. PERİYOT: 67-68