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  • Galatasaray, Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı! Bonservis bedeli belli oldu
Spor

Galatasaray, Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı! Bonservis bedeli belli oldu

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Eyüpsporlu Ahmed Kutucu, sarı kırmızılı takıma imza atmaya çok yakın. Buna göre Aslan'ın, Ahmed'in transferi için anlaşmaya vardığı aktarıldı. İşte son detaylar...

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 13:44 - Güncelleme:
Galatasaray, Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı! Bonservis bedeli belli oldu
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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ön bölge için takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı oyuncuyu Süper Lig'de buldu.

ikas Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu ile ilgilenen Sarı-kırmızılı ekip, bu transferde sona yaklaştı.

Ahmed Kutucu transferi için Eyüpspor ve Galatasaray prensipte anlaştı ve ödeme planında son detaylar görüşülecek. Transfer 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşecek.

8 GOL 7 ASİST

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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