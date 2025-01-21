Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ön bölge için takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı oyuncuyu Süper Lig'de buldu.

ikas Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu ile ilgilenen Sarı-kırmızılı ekip, bu transferde sona yaklaştı.

Ahmed Kutucu transferi için Eyüpspor ve Galatasaray prensipte anlaştı ve ödeme planında son detaylar görüşülecek. Transfer 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşecek.

8 GOL 7 ASİST

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergiledi.