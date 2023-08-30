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Spor

Galatasaray: Ait olduğumuz yerdeyiz

Galatasaray, Molde maçı sonrası sosyal medya hesaplarından, 'Ait olduğumuz yerdeyiz' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 00:33 - Güncelleme:
Galatasaray: Ait olduğumuz yerdeyiz
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Galatasaray Molde maçı sonrası, "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, Molde'yi geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, geçmiş dönemde Şampiyonlar Ligi'nde atılan goller kullanıldı "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

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