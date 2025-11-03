Galatasaray'da Ajax maçının hazırlıkları devam ediyor. Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'da Ajax ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın sakatlığı devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu önemli maçta sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor.

Sarı kırmızılıların kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında sakatlığını atlatan Singo, solunda ise Jakobs forma giyecek. Stoper ikilisi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşacak.

Deneyimli teknik adam, orta sahanın merkezinde Torreira ve Lemina'yı oynatmayı düşünüyor. 10 numara pozisyonunda ise Yunus Akgün'ün oynaması bekleniyor.

Sağ kanatta Leroy Sane, solda Barış Alper Yılmaz'a forma giyecek.. Galatasaray'ın bu maçtaki en büyük gol umudu ise yine Victor Osimhen olacak.