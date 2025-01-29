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Spor

Galatasaray, Ajax maçı için Amsterdam'a gitti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ajax maçı için Hollanda'ya gitti.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
Galatasaray, Ajax maçı için Amsterdam'a gitti
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray, maçın oynanacağı Amsterdam kentine gitti.

Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Amsterdam'a hareket etti.

Havalimanına otobüsle gelen teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.

Galatasaray'ın maç kadrosuna şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı.

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