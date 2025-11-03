İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0608
  • EURO
    48,4882
  • ALTIN
    5416.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Ajax maçına hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, Ajax maçına hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Hollanda ekibi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
Galatasaray, Ajax maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma uygulamalarının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenman öncesinde 23. yaşına giren stoper Metehan Baltacı'nın doğum günü kutlandı. Kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Metehan'ı teknik ekip ve takım arkadaşları tebrik etti.

Galatasaray, yarın öğle saatlerinde kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla Ajax maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, akşam saatlerinde de özel uçakla Hollanda'ya gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.