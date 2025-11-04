İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0941
  • EURO
    48,4311
  • ALTIN
    5404.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray, Ajax mesaisini noktaladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA4 Kasım 2025 Salı 14:35 - Güncelleme:
Galatasaray, Ajax mesaisini noktaladı
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde Ajax müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakasında ağrı hisseden Yunus Akgün ise takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 22.00'de maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek.

Ajax-Galatasaray müsabakası, yarın TSİ 23.00'te Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.