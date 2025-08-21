Süper Lig'de üst üste 3 sezondur ipi göğüsleyen ve bu yıl ise Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek isteyen Galatasaray; hücumdaki Sane, Osimhen gibi star takviyelerin ardından savunmayı da aynı kaliteye yükseltmeyi hedefliyor. Bir süredir nabız yoklanan Manuel Akanji konusunda olumlu gelişmeler yaşandı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İsviçreli stoperin ayrılığına izin verdi. Bu gelişme üzerine kulüpler arasındaki görüşmeler de hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City ile el sıkıştı.

AKANJİ: "BİR ŞEY BİLMİYORUM"

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano, yaptığı haberde Galatasaray ve Manchester City'nin Manuel Akanji'nin transferi konusunda anlaşma sağladığını belirtti. Sarı-Kırmızılılar'ın, İsviçreli stoperin menajerini İstanbul'a davet ettiği de hatırlatıldı. Sözlü olarak yıldız savunmacıya teklifin iletildiği de bildirildi. Fakat Akanji'nin bu haberin altına yazdığı yorum dikkat çekti. Deneyimli stoper, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Bu olay sonrasında Romano, yaptığı paylaşımı kaldırdı.

NET MAAŞI 7 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray, bu transferin gerçekleşmesi halinde 17 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Suudi Arabistan ekipleri de Akanji için sık sık temaslarda bulundu fakat oyuncu görüşme taleplerini geri çevirdi. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Akanji'nin, G.Saray'a sıcak baktığı iddia edilmişti. Avrupa'dan da en iyi teklifi verebilen kulüp Sarı-Kırmızılılar. İsviçreli, 'evet' derse 6-7 milyon euro bandında net yıllık ücret kazanacak. Davinson Sanchez'in maaşı da 5 milyon bandının üzerine çıkarılmıştı.