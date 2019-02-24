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Galatasaray, Akhisarspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.

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Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
 
Süper Lig'de 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 18 puanla son sırada bulunuyor.
 
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 3-0 kazanmıştı.
 
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı olan Martin Linnes'in durumu bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.
 
İki oyuncu kart sınırında
 
Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
 
Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Mariano Filho ve Martin Linnes, müsabakada sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.
 
Ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi
 
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.
 
Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
 
Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.
 
Sahasında mağlubiyeti unuttu
 
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı.
 
Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.
 
Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.
 
MUHTEMEL 11’LER
 
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Donk, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne
 
Akhisarspor: Fatih, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir,  Rotman, Sissoko, Barbosa, Regattin, Manu, Cikalleshi
 

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