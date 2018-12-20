Galatasaray Alan'da geri sayıma geçti

DEVRE arası transfer döneminde 1 değil 2 forvet almak isteyen Galatasaray’ın ilk hedefi Alan’dı. Çin’in Guangzhou ekibinde forma giyen 29 yaşındaki golcünün mukavelesi 19 Ocak’ta sona erecek. Yani onun için bonservis bedeli ödenmesine gerek yoktu. Sarı-Kırmızılı temsilciler ilk olarak oyuncunun menajeriyle görüştü ve yıllık ücret konusunda anlaştı. Alınan bilgilere göre senelik maaşı 3 milyon 750 bin euro civarında olacak.

ARADA KÜÇÜK FARKLAR KALDI

Ancak tecrübeli oyuncu, imza parası istediğini iletti. Bonservis ödenmeyeceği için Brezilyalı yıldız, kendisi için bu parayı talep etti. Taraflar şu anda bu konuda pazarlıklarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre arada çok küçük farklar kaldı ve anlaşma sağlanması artık an meselesi... Çin Ligi’nde 12 maçta 13 gol atan Alan, Galatasaray’ın tam ihtiyacı olan bir futbolcu... Karakter olarak direkt kaleye gidiyor ve son vuruşları da oldukça etkili. Forvetteki sorunu halledebilir.

ELDEKİ İSİMLER MUTLU ETMEDİ

G.Saray’da bu transfere artık bitti gözüyle bakılıyor. Listedeki diğer isimlerle ilgili de çalışmalar sürüyor. Cim-Bom, Bafetimbi Gomis’in sezon başında satılmasının ardından büyük sıkıntılar yaşamıştı. Eren Derdiyok’un performansı tartı- şılırken üst üste yaşadığı sakatlıklar da can sıkmıştı. Alternatif olarak kadroda bulunan Muğdat Çelik ise yetersiz görüldü. Muğdat bütün hırsına rağmen şans bulduğu karşılaşmalarda son derece kötü bir performans sergiledi ve vasatı aşamadı.

(Aksam)