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  • Galatasaray, Alanya'da mutlu! Galibiyetin şifresi Okan Buruk
Spor

Galatasaray, Alanya'da mutlu! Galibiyetin şifresi Okan Buruk

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızlı ekip bu skorla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltti. İşte detaylar...

AKŞAM10 Mart 2025 Pazartesi 09:00 - Güncelleme:
Galatasaray, Alanya'da mutlu! Galibiyetin şifresi Okan Buruk
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Vilhena, Alanyaspor formasıyla ilk golünü kaydetti.

Yedek kaleci Günay devre arasında kırmızı gördü.

Osimhen'den 21 maçta 21 katkı; 17 gol 4 asist.

Puan kayıpları sonrası Okan Buruk; Lemina'yı savunmaya yakın, Sara'yı sağ açık, Morata'yı sahte 9 başlattı. Aslan oyuna hükmetse de panikti, şişirme toplarla yüklendi. Yeni sistem ilk 45'te pozitif değer katmadı. Orta sahanın gerisinde karşılayan Alanya, kaptığı toplarla hızlı çıktı. Ev sahibi meyveyi de Vilhena ile aldı. Cim-Bom 23'teki golden sonra oyuna dönemedi. 2. yarı ise hayli baskı olan Aslan'a Yunus hamlesi yaradı. Barış daha özgürleşti, Alanya önlem alamadı. Aliti'nin kendi kalesine attığı golde şutu çeken Barış, 62'de Osimhen'e adrese teslim orta yolladı, 2-1'e geldi. İlk yarıda özgüvenli olan Alanya'nın şifresini Buruk çözdü, özellikle Osimhen fırsatlar yakaladı. Günün sonunda Aslan geri dönüşle istediğini aldı.

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