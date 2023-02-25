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Spor

Galatasaray - Alanyaspor hazırlık maçı hangi kanalda?

Galatasaray, geliri depremzedelere yararını kullanılacak hazırlık maçında Alanyaspor'la karşılaşacak. Peki Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 12:15 - Güncelleme:
Galatasaray - Alanyaspor hazırlık maçı hangi kanalda?
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Galatasaray, yarın Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Depremzedeler yararına oynanacak mücadele Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak. Galatasaray - Alanyaspor maçı TV8'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin yanı sıra bilet satışından elde edilecek gelirlerin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.

Passo Lig üzerinden satılacak biletlerin fiyatı ise 100, 200 ve 500 lira olarak belirlendi.

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