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Spor

Galatasaray, Alanyaspor ile 18. kez karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya ekibiyle 18. kez rakip olacak.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 09:06 - Güncelleme:
Galatasaray, Alanyaspor ile 18. kez karşı karşıya gelecek
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Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 11, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 17 maçta sarı-kırmızılı takımın 40 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 8 maçın 5'ini kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 18, Alanyaspor 11 kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.

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