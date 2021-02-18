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Spor

Galatasaray, Alanyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Antalya'da kamp yaptığı otelin tesislerinde devam etti.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 16:08 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:08
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haftaya averajla rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları ve maçının deplasmanda olmasından dolayı Antalya'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serik ilçesinin Belek Turizm Bölgesi'ndeki Sueno Hotels Deluxe Belek'in tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Pas oyunları ile devam eden idmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı süren Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel çalışma yaptı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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