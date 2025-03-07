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Spor

Galatasaray, Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

AA7 Mart 2025 Cuma 21:39 - Güncelleme:
Galatasaray, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı.

İdman, iki grup halinde pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı savunma ve hücum uygulamalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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