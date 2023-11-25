Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında TFF VAR merkezinde hakem Serkan Tokat görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Maçta VAR'da Serkan Tokat, AVAR'da ise Alper Çetin ile Kerem Ersoy görev alacak.