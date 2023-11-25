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Spor

Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak olan Galatasaray-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının VAR hakemi Serkan Tokat oldu.

IHA25 Kasım 2023 Cumartesi 14:37 - Güncelleme:
Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında TFF VAR merkezinde hakem Serkan Tokat görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Maçta VAR'da Serkan Tokat, AVAR'da ise Alper Çetin ile Kerem Ersoy görev alacak.

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