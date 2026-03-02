İSTANBUL 13°C / 4°C
2 Mart 2026 Pazartesi
Galatasaray, Alanya'ya ulaştı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanı ve otel önünde taraftarlar karşıladı.

2 Mart 2026 Pazartesi 19:54
Galatasaray, Alanya'ya ulaştı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncularla fotoğraf çektiren taraftarlar, onlara forma imzalattı.

Daha sonrasında otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket eden kafile, burada da meşale yakan taraftarlar tarafından karşılandı.

