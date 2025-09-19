Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı. Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamazken sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve Devler Ligi'nde sezona mağlubiyetle başladı. Galatasaray'ın maçtaki tek golü Yunus Akgün'den geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasının sona ermesiyle UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından güncel ülke puanı:
1. İngilere - 95.894
2. İtalya - 85.088
3. İspanya - 79.453
4. Almanya - 75.545
5. Fransa - 68.248
6. Hollanda - 61.866
7. Portekiz - 57.866
8. Belçika - 55.750
9. TÜRKİYE - 43.600
10. Çekya - 40.500