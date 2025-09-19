İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Galatasaray Almanya'da hezimeti yaşadı! UEFA ülke puanındaki son durum belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçları tamamlandı. Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaştı ve sahadan 5-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından Türkiye'nin, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

19 Eylül 2025 Cuma 08:00
Galatasaray Almanya'da hezimeti yaşadı! UEFA ülke puanındaki son durum belli oldu
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı. Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamazken sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve Devler Ligi'nde sezona mağlubiyetle başladı. Galatasaray'ın maçtaki tek golü Yunus Akgün'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasının sona ermesiyle UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından güncel ülke puanı:

1. İngilere - 95.894

2. İtalya - 85.088

3. İspanya - 79.453

4. Almanya - 75.545

5. Fransa - 68.248

6. Hollanda - 61.866

7. Portekiz - 57.866

8. Belçika - 55.750

9. TÜRKİYE - 43.600

10. Çekya - 40.500

